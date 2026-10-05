Élections palestiniennes : pour plus de la moitié des électeurs, ce sera une première

Vingt ans. C’est le temps qui s’est écoulé depuis les dernières élections législatives palestiniennes, organisées en 2006. Depuis, aucun nouveau scrutin n’a permis aux Palestiniens d’élire les membres de leur Parlement.

Une nouvelle élection est désormais prévue le 28 novembre prochain, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Mais la date ne garantit pas encore que les électeurs pourront effectivement se rendre aux urnes.

Un scrutin encore incertain

La Commission électorale palestinienne prépare l’élection, tout en signalant plusieurs difficultés. Les restrictions de circulation compliquent notamment l’organisation du scrutin. À Gaza, les destructions et les conditions de sécurité rendent également difficile l’installation des bureaux de vote. Jérusalem-Est présente, elle aussi, des difficultés spécifiques concernant les modalités du scrutin.

L’élection pourrait donc encore être reportée si les conditions nécessaires à son organisation ne sont pas réunies.

Une génération sans élection législative

Mais au-delà de la date du scrutin, un chiffre permet de mesurer les conséquences de ces vingt années sans élections. Selon la Commission électorale, 53 % des électeurs palestiniens ont moins de 38 ans. Or le dernier scrutin législatif remonte à 2006. Autrement dit, une grande partie des électeurs inscrits aujourd’hui n’a jamais participé à une élection législative palestinienne. Les moins de 38 ans n’étaient, pour leur part, pas en âge de voter lors du précédent scrutin.

Pour plus de la moitié des électeurs, le vote prévu en novembre serait donc leur première élection législative. Cette situation donne au scrutin une dimension particulière. Il ne s’agit pas simplement d’organiser de nouveau une élection après une longue interruption : une partie importante de l’électorat va découvrir pour la première fois ce processus électoral.

Reste une inconnue majeure : ces élections auront-elles effectivement lieu le 28 novembre ? La Commission électorale poursuit ses préparatifs, mais les conditions d’organisation du scrutin restent particulièrement complexes, notamment à Gaza et à Jérusalem-Est.