Élisabeth Borne dans l’Indre ce vendredi pour parler services publics

Un déplacement dans l’Indre sur le thème des services publics pour Élisabeth Borne ce vendredi. Accompagné des ministres Stanislas Guérini et Dominique Faure, la Première ministre débutera sa journée par une visite à la maison France services de Valençay pour échanger avec les agents publics et des usagers. "Depuis la mise en œuvre de cette politique publique en 2019, plus de 8,1 millions de demandes ont été accompagnées par les agents des 2600 maisons France services", détaille le communiqué de Matignon.

Des annonces attendues

Face à la difficulté pour obtenir des titres d’identité avec des délais trop longs, 66 jours en moyenne, la cheffe du Gouvernement se rendra ensuite en mairie de Buzançais pour présenter la nouvelle plateforme nationale de prise de rendez-vous en ligne et du dispositif local, qui repose sur "la complémentarité entre la mairie et la maison France services de la commune". À cette occasion, Élisabeth Borne fera des annonces visant à renforcer l’augmentation des rendez-vous et permettre une réduction des délais de délivrance des titres d’identité.

La Première ministre chahutée ?

Un déplacement dans le département qui pourrait être rythmé par le son des casseroles. C’est en tout cas l’appel lancé par plusieurs syndicats à l’image d’FSU 36, qui réserve un comité d’accueil hostile à la Première ministre. Alors que cette dernière fera une dernière étape rapide à Châteauroux à la mi-journée, un cortège l’attendra place de la République. "Accueillons-la avec nos casseroles, sifflets, pancartes…", peut-on-lire sur leur post Facebook. Une colère toujours motivée par le passage en force de la réforme des retraites.