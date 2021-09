Elle annonce sa démission au micro du supermarché pour lequel elle travaille (vidéo)

« J’emmerde le manager et j’emmerde ce boulot. Je démissionne ! » Beth McGrath a réalisé le rêve de bien des employés.

Après 5 ans au sein de la chaîne de supermarché Walmart aux Etats-Unis, la jeune femme a décidé de quitter ce boulot qui ne lui convenait plus... en réglant ses comptes à haute voix avec ses managers son entreprise.

« A l’attention des clients Walmart et des employés : Je suis Beth McGrath du rayon électricité. Je travaille à Walmart depuis 5 ans et je peux dire que tout le monde ici est surmené et sous-payé. La règle de présence, c’est n’importe quoi. Les clients et le management nous traitent mal chaque jour. Et lorsque nous nous en offusquons, on nous dit qu’on est "remplaçable". Je suis fatiguée de tout ce harcèlement. Cette entreprise traite ses plus vieux employés comme de la merde. Jared, le manager du magasin : Tu es un pervers ! Reda et Cathy, vous devriez avoir honte de traiter vos employés comme ça ! J’espère que vous ne parlez pas à vos familles de la façon dont vous nous parlez à nous. Spéciale dédicace à Carmenee, Paty, chardelle et tant d’autres... Walmart ne vous mérite pas. J’emmerde le manager et j’emmerde ce boulot. Je démissionne ! »