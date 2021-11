Scène embarrassante pour CarliB. En larmes sur TikTok, la jeune femme de 27 ans raconte une folle mésaventure : elle a avalé un de ses AirPods, les fameux écouteurs sans fil signés Apple. « Je me retournais dans mon lit avec un Ibuprofène 800 dans une main et mes p***** d’Airpods dans l’autre pour les ranger dans leur étui, je les ai confondu et je les ai avalés avec de l’eau », explique-t-elle face à la caméra. Quand elle s’est rendue compte de son erreur quelques secondes plus tard, il était évidemment trop tard. Elle a donc aussitôt essayé de se faire vomir. En vain…

Paniquée, l’Américaine originaire de Boston a ensuite tenté de prévenir un proche en enregistrant une note vocale sur son smartphone. Et là, le choc. Selon CarliB, bien que logé dans son estomac, l'AirPod a continué de fonctionner sans aucun bug. Elle affirme d’ailleurs avoir pu écouter ses messages et de la musique. La jeune femme a toutefois consulté un spécialiste et réalisé des radiographies afin de connaître la trajectoire du corps étranger. Il est prévu que l'AirPod soit évacué de façon naturelle…