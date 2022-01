Marie-Amélie Le Fur a retrouvé sa prothèse de sport égarée dans le RER C

Un appel à l’aide lancé mardi. Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique avait perdu sa prothèse de sport dans les transports en commun. Il faut savoir que ce sont des prothèses qui coûtent en moyenne 10 000 euros, sans pris en charge de la Sécurité sociale. Elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour l’aider à la retrouver.

Mardi midi, la championne a en effet emprunté le RER C en direction de Versailles Chantier. Elle grimpe dans la rame à Choisy-le-Roi et descend quelques minutes plus tard à la station Pont de l’Alma… sans sa prothèse de sport.

Un outil indispensable

Elle s’aperçoit de son erreur mais il est déjà trop tard. L’actuelle présidente du comité paralympique en a donc appelé aux usagers du RER C susceptibles d’avoir retrouvé sa prothèse. Un outil indispensable à la pratique de son sport : l’athlétisme. Et bonne nouvelle on apprend ce mercredi que Marie-Amélie Le Fur l'a retrouvée !