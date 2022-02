Elle pose avec une petite pieuvre dans les mains sans se douter qu’elle est mortelle (vidéo)

Les internautes l'ont alors informée qu'il s'agissait tout simplement d'une pieuvre aux anneaux bleus, l'un des animaux marins "les plus dangereux au monde" , explique The Independant.

Ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre un animal dangereux et un totalement innoffensif. Preuve est avec cette Australienne qui, lors d'une baignade dans l'océan, est tombée sur une créature marine qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La jeune femme s'est filmée avec l'animal dans sa main puis a posté la vidéo sur TikTok.

"Tu as de la chance d’être en vie"

En effet, lorsqu’elle se sent menacée, la pievre d'une quinzaine de centimètres lâche alors un puissant poison appelé la tétrodotoxine qui peut entraîner une insuffisance respiratoire chez l’humain ou même une paralysie complète des muscles respiratoires qui engendrent la mort. Présente dans le sud de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie et sur des récifs des océans Indien et Pacifique, la pieuvre à anneaux bleus a déjà causé la mort d’au moins trois personnes, ainsi que de nombreux blessés, écrit BFMTV.

"Tu as de la chance d’être en vie", a écrit un internaute sous sa publication. "Oui. Je ne savais pas avant une demi-heure plus tard ce que c'était", a alors confié la jeune femme sur son compte TikTok, précisant qu'elle n'était pas prête de recommencer.