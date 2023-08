Elon Musk et Mark Zuckerberg devraient combattre dans une cage de MMA le 26 août prochain

Le fantasque entrepreneur Elon Musk, patron de Tesla, Space X et X (ex-Twitter)

On pourrait croire à une blague et pourtant l'annonce est bien sérieuse. Elon Musk, milliardaire et patron entre autre de X (ex-twitter) affrontera dans un combat MMA, un autre milliardaire propriétaire de Meta, Mark Zuckerberg, le 26 août prochain. L'annonce a été faite par les deux protagonistes.

Ce combat dans une cage de MMA, sera retransmis en direct sur X, a annoncé Elon Musk, en précisant que "l'ensemble des recettes sera reversé à des organisations venant en aide aux anciens combattants".

Les deux hommes sont en concurrence directe depuis le lancement de Threads par Meta. Ce nouveau réseau social reprend les mêmes fonctionnalités de X et compte pas moins de 120 millions d'utilisateurs depuis son lancement début juillet. Ce qui a entrainé des échanges plus ou moins acerbes entre les deux milliardaires. Fin juin, Elon Musk avait proposé sur son compte X, un combat MMA contre son rival. Mark Zuckerberg n'a pas hésité à lui répondre sur Instagram, avec une capture d'écran du message d'Elon Musk, suivie de la mention "Envoie-moi le lieu".