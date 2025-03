Elton John et Chappell Roan ensemble sur scène pour la lutte contre le sida

C’est un rituel depuis une trentaine d’années : la Fondation Elton John AIDS organisait ce dimanche 2 mars sa soirée de visionnage des Oscars. L’événement, organisé par l’artiste britannique, vise à récolter des fonds au profit de la lutte contre le Sida et des discriminations dont sont victimes les personnages LGBT+.

Cette année, la principale tête d’affiche était la chanteuse américaine Chappell Roan, sacrée révélation de l’année 2024 lors des derniers Grammy Awards. L’interprète de Good Luck, Babe et Hot To Go, qui revendique une pop lesbienne, a notamment repris la célèbre chanson d’Elton John Your Song, avant qu’ils ne chantent en duo sur Don’t Let the Sun Go Down on Me, autre titre du Britannique, qui avait à l’origine convié George Michael sur ce titre.