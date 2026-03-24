Ema dévoile « Pourquoi tu m'aimes ? », son premier single depuis la Star Academy

Ema a publié son nouveau single Pourquoi tu m'aimes ? vendredi 20 mars. C'est son premier single depuis sa sortie de la Star Academy, et les fans de l’émission attendaient impatiemment de découvrir la suite de son parcours. Dans cette ballade pop, la jeune artiste raconte les lendemains flous et complexes d'une relation amoureuse. Une thématique universelle traitée avec la sensibilité des amours de jeunesse.

Un nouveau titre qui dénote avec les deux singles plus expérimentaux qu'elle avait sortis avant son aventure télévisuelle et qui interrogent sur la direction musicale que prendra sa carrière. Ce premier titre intervient quelques semaines après l'annonce de sa signature chez Epic Records, un label de Sony Music France. Un signe que l'industrie musicale croit en son potentiel.