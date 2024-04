Emile : où en est l’enquête après la découverte de nouveaux ossements ?

Quelques jours après la découverte du crâne et des vêtements appartenant à Emile, de nouveaux ossements du garçon disparu en juillet 2023 dans les Alpes-de-Haute-Provence ont été retrouvé, a annoncé lundi 8 avril le procureur d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Il s’agit d’un fragment d’os, découvert mercredi dernier dans la même zone que les vêtements, à 1,7 km du bourg du Haut-Vernet. L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) a pu l’identifier comme appartenant bien à l’enfant de deux ans et demi et une centaine de gendarmes sont mobilisés au Vernet pour ratisser la zone.

Cependant, cette découverte ne devrait pas bouleverser le cours de l’enquête. Elle ne permet pas d’avancer sur la cause de la mort d’Emile, a d’ailleurs précisé le procureur. « Entre la chute, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre », a confié Jean-Luc Blachon en conférence de presse. Les enquêteurs doivent notamment déterminer si le lieu où les ossements ont été retrouvés correspond à celui de la mort de l’enfant. Ils ont en effet pu être, comme les vêtements, déplacés par un individu, un animal ou les conditions météorologiques. Au moment de la disparition d’Emile, en juillet dernier, la zone avait d’ailleurs été fouillée à l’aide de chiens et d’hélicoptères équipés de caméras thermiques.