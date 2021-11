Après le succès de la saison 1, Emily est (bientôt) de retour à Paris. La saison 2 est bouclée et Netflix dévoile ENFIN les toutes premières images (vidéo ci-dessous) de nouvelles aventures romantiques, torrides et chaotiques de la jolie brune incarnée par l’actrice américaine Lily Collins. « Désormais plus à l’aise dans sa vie parisienne, Emily se débrouille beaucoup mieux pour se repérer dans la ville, même si elle a encore du mal à s’habituer à certaines traditions typiquement françaises. Après s’être retrouvée dans un triangle amoureux avec son voisin et sa première véritable amie française, elle est bien décidée à se recentrer sur son travail, qui se complique davantage chaque jour. En cours de français, elle rencontre un autre expatrié qui l’agace autant qu’il la séduit… », annonce le synopsis.

Au casting, l'Américaine sera toujours très en entourée : Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien) ou encore Bruno Gouery (Luc) et un petit nouveau Lucien Laviscount (Alfie).

Plus drôle, plus stylée, plus maladroite, Emily in Paris sera disponible à partir du 22 décembre 2021 sur Netflix.