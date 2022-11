Emploi. Poule pour Tous recherche des “familles relais”

Un hiver, au beau matin, Thomas Dano est allé chercher des oeufs dans son poulailler et surprise... Les poules avaient disparu ! Il ne restait que les plumes... Pour les remplacer, Thomas a contacté un éleveur local, qui lui a parlé de ses poules destinées à l’abattoir. C’est comme ça que “Poule pour tous” a vu le jour !

Les poules vendues ont 1 an et demi, sont en bonne santé, et peuvent pondre encore trois-quatre ans. Aujourd’hui, Poule pour Tous cherche à développer son réseau de distribution, grâce aux “familles relais”.