Emploi : Terra Botanica recrute une trentaine de paysagistes et d’animateurs pédagogiques

Les missions des personnes recrutées seront multiples et variées : créer et entretenir des jardins dans le respect des principes agroécologiques, accueillir le public et proposer des animations adaptées, ou encore conseiller les usagers dans l’achat et l’utilisation de végétaux.

Une formation de « jardinier animateur » sera donc proposée aux candidats, par le CFPPA d'Angers Le Fresne. A l’issue de cette formation, Terra Botanica offrira deux types de postes : celui de paysagiste et celui d’animateur pédagogiques. Une trentaine de postes au total est proposée.

Les personnes intéressées sont invitées à participer aux journées de rencontres organisées les 6 et 1é octobre prochains, au CFPPA d’Angers Le Fresne.