En Bourgogne, 26% des habitants fument tous les jours

12 millions. C’est le nombre de fumeurs quotidiens que compte le pays, soit 1 Français sur 4. Qu’en est-il en Bourgogne ?

Françoise Amelot : On a quand même une prévalence du tabagisme de 26,7% sur la Bourgogne-France-Comté. Au niveau du tabagisme quotidien, on a plus de 27%, presque 28% d'hommes qui fument et 23% de femmes. En sachant que chez les hommes, on constate une stabilisation de la consommation et une légère augmentation chez les femmes entre 2020 et 2021. On note aussi une baisse de la consommation du tabac chez les jeunes.

Le mois sans tabac, opération nationale, débute le 1er novembre. Quels conseils vous donneriez à un fumeur qui souhaite arrêter ?

FA: Chez Tabagir, nous faisons beaucoup d'informations sur le mois d'octobre pour que les gens puissent se préparer et sur le dispositif national du mois sans tabac. Sur le site de Tabac Info Service, il est même proposé de s’inscrire pour recevoir un kit d’aide à l’arrêt. L'idée c'est de savoir un petit peu où on en est, mesurer son niveau de dépendance, de motivation, avec quelques conseils pour s'engager dans le mois, essayer. On doit bien sûr essayer d'arrêter au moins un mois, parce que si on tient un mois, on a cinq fois plus de chances de sortir définitivement de cette dépendance.

Et pour ceux qui ont déjà essayé d’arrêter, sans y parvenir ?



FA : Le fait de se relancer le défi c'est vraiment bon. Néanmoins, si on a plus de difficultés à s'arrêter de fumer, parce qu'on a déjà fait un certain nombre de tentatives, et bien à ce moment-là on peut se faire accompagner. Et donc à ce moment-là, il y a bien sûr Tabagir qui peut vous accompagner avec toute sa prise en charge pluridisciplinaire.

On préconise au moins cinq consultations étalées dans le temps avec un professionnel de santé. Et ensuite, en plus, les patients qui adhèrent à Tabagir, peuvent bénéficier de 4 consultations gratuites en diététique et de 4 consultations gratuites, ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. On va prendre en charge médicalement la dépendance physique à la nicotine, le risque de prendre du poids pour les personnes chez qui ça peut être un frein important à l'arrêt du tabac… Et puis sur les thérapies comportementales et cognitives, bien souvent, ça fait plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on a cette cigarette en main et on a aussi une dépendance psychologique forte et on a une dépendance comportementale. Donc il faut casser un petit peu ces conditionnements (les consultations en diététique et en Thérapie Comportementales et Cognitives sont gratuites, ndlr).

Tabagir va à la rencontre du public. Une action est prévue les 9 et 28 novembre à l’hôpital de Nevers, à Auxerre les 8,9 et 10 au gymnase Aubain.

Pour contacter l’association, vous pouvez appeler le 03 86 52 33 12 ou en allant sur tabagir.fr