En Centre-Val de Loire, GoActivity lutte contre l’isolement

Pensée par un Orléanais, Kévin Chancerel, il s’agit d’une application de partage d’activité. Elle vise à lutter contre la sédentarisation, en proposant des activités à faire près de chez nous. L’application est téléchargeable depuis le mois de septembre mais c’est pendant le COVID et le confinement qui l’idée lui est venue. « On a vu l’intérêt pour le sport et pour les activités qui étaient très importantes, nous explique son créateur. On a vu une réduction d’activité. On s’est dit qu’avec beaucoup de temps d’écran et d’isolement, il fallait vraiment mettre en avant les activités disponibles dans la région ».

L’application est collaborative. Le principe est simple : les utilisateurs sont libres de proposer des activités ou idées sorties près de chez eux, ou bien de s’inscrire à des activités proposées par les autres utilisateurs. Un bon moyen de lutter également contre l’isolement. « C’est vraiment pour tout le monde, tous les profils. Ça peut être en famille, entre amis ou avec des inconnus ».

Pour le moment, l’application GoActivity se concentre sur la région Centre-Val de Loire. Elle recense déjà près de 500 utilisateurs. Elle est disponible gratuitement en téléchargement, sur Android et IOS.