En Croatie, le train est gratuit quasiment pour tous

Depuis le 1er janvier 2026, en Croatie, les transports ferroviaires publics sont désormais gratuits pour les personnes handicapées titulaires d’une carte nationale ou européenne d’invalidité indiquant leur droit à voyager en train.

Cette mesure s’inscrit dans une série d’initiatives sociales mises en place ces dernières années, visant à rendre le rail accessible au plus grand nombre. L’histoire récente du transport ferroviaire croate témoigne d’un engagement constant en faveur de l’inclusion. Dès 2021, le gouvernement a instauré la gratuité pour les étudiants et les enfants, une décision qui a eu un impact immédiat : le nombre de jeunes voyageurs réguliers a été multiplié par dix.

Cette politique a non seulement favorisé la mobilité des jeunes générations, mais elle a également contribué à réduire les coûts pour les familles, tout en sensibilisant les plus jeunes à l’usage des transports publics.

En 2024 et 2025, la gratuité s’est étendue aux retraités et aux personnes de plus de 65 ans, touchant plus de 154 100 individus. Cette mesure s’inscrit dans un contexte de vieillissement de la population et vise à faciliter l’autonomie et les déplacements des seniors, tout en réduisant l’isolement social. Pour ces citoyens, le train devient un outil quotidien de liberté et de lien social.

Ces initiatives ne se limitent pas à des mesures tarifaires : elles s’accompagnent d’investissements importants dans la modernisation des trains et des infrastructures ferroviaires. Le résultat est un réseau plus attractif, capable de séduire un public de plus en plus large. En rendant le transport ferroviaire plus accessible et plus agréable, la Croatie encourage ainsi une mobilité durable et responsable.