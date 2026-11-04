En Finlande, des paniers roses dans les supermarchés pour aider les célibataires à trouver l’amour

Faire ses courses pourrait bientôt devenir une nouvelle façon de trouver l’amour. En Finlande, certains supermarchés ont imaginé un dispositif aussi simple qu'insolite : des paniers roses réservés aux personnes célibataires. Baptisés « Sinkkukori », ces paniers permettent à ceux qui les choisissent de signaler discrètement qu'ils sont libres et ouverts à une éventuelle rencontre.

Le principe repose sur un code couleur facile à comprendre. En prenant un panier rose plutôt qu'un panier classique, le client indique aux autres personnes présentes dans le magasin qu'il est célibataire. Un signal qui peut ainsi faciliter les premiers échanges entre inconnus, sans avoir besoin de passer par une application de rencontre ou d'organiser une soirée spécialement dédiée aux célibataires.

L'idée est de remettre un peu de spontanéité dans les rencontres amoureuses. Dans un contexte où les applications de dating occupent une place importante dans la recherche d'un partenaire, ce dispositif propose une alternative très concrète : se rencontrer dans la vie quotidienne, au détour d'un rayon de supermarché. Et le concept semble susciter la curiosité. Une vidéo publiée sur Instagram le 11 juillet 2026, montrant cette initiative, a notamment cumulé près de 20 millions de vues. De quoi remettre ces paniers sous le feu des projecteurs et faire connaître le dispositif bien au-delà des frontières finlandaises.

Pourtant, l'idée n'est pas nouvelle. Certains magasins finlandais avaient déjà expérimenté un système similaire dès 2015, avec notamment des paniers de couleur orange. Le dispositif n'est toutefois pas généralisé à l'ensemble des supermarchés du pays.

Reste à savoir si cette méthode permettra réellement de former des couples. Mais elle a déjà un avantage : elle transforme un geste aussi banal que le choix d'un panier de courses en une invitation potentielle à faire connaissance.