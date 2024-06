En raison d’un vice de procédure, l’annonce de la fermeture des chocolats Poulain repoussée

Le comité social et économique exceptionnel n’a pas pu se tenir ce jeudi matin chez Poulain près de Blois, à Villebarou. En cause, selon notre journaliste sur place, des documents que n’a pas pu produire la direction. Une vice de procédure relevé par les syndicats qui, eux, sont réunis à la mi-journée. 200 personnes sont mobilisées devant le site; des salariés, des habitants et des élus.

L’emblématique entreprise loir-et-chérienne devrait fermer d’ici à la fin de l’année. 109 personnes seraient licenciées. La direction invoque la baisse de la consommation de chocolat et la hausse du coût des matières premières.