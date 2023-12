En Saône-et-Loire, elle imagine des vêtements pour les femmes allaitantes

Allaiter sans se dénuder. A Chagny, en Saône-et-Loire, Madeleine Petitjean a créé l’Effet Lolo, une collection de vêtements pratiques, stylés et responsables. Au départ, il y a son expérience personnelle. « Quand je me suis retrouvée dans la situation de devoir allaiter, j'avais assez peu de choix finalement, que de la fast fashion dans des boutiques bas de gamme et qui ne tenait pas dans le temps, qui n'était pas très esthétique. Ça m'a donné envie de créer ma propre marque», explique la jeune femme.

Si l’allaitement est naturel, Madeleine Petitjean estime qu’en public, les femmes « n’osent pas forcément le faire parce qu'on a peur du regard de l'autre. Quand bien même ça peut être fait de manière très discrète, sans vêtements spécifiques, on a parfois un blocage pour pouvoir allaiter dans des lieux publics ».

Elle imagine des vêtements avec des zips discrets (à droite et à gauche), qui permettent d’allaiter de manière invisible, quel que soit l'endroit ou l’heure. « Ça permet d’allaiter partout, tout le temps, sans se poser de questions », résume-t-elle.

La collection comprend des sweats, des robes, des tops. Des vêtements qui peuvent continuer d’être portés après l’allaitement, les fermetures étant invisibles. Madeleine Petitjean voulait des vêtements durables et responsables. Ils sont fabriqués dans le nord de la France à partir de matières recyclées. « Notre fournisseur textile est aussi dans la région pour avoir une empreinte écologique la plus faible possible », explique Madeleine Petitjean. En plus des vêtements, des accessoires sont aussi proposés.

Pour découvrir la marque, rendez-vous sur leffetlolo.fr