En Suède, une entreprise paie ses salariés pour lutter contre la solitude

En Suède, pour lutter contre un fléau sociétal, la solitude, une entreprise a pris des mesures pour ses salariés.

La solitude involontaire est devenue un problème de société majeur en Suède, avec des conséquences importantes sur la santé mentale et physique. Selon une récente enquête menée par l’institut Sifo, un Suédois sur cinq se sent seul, et près des deux tiers estiment qu’un proche souffre de solitude non désirée. Pourtant, la majorité de la population reconnaît manquer de connaissances pour prévenir ce phénomène ou aider les autres à en sortir. Face à ce constat, l’entreprise Apotek Hjärtat a décidé d’agir de manière concrète et innovante.

Le groupe pharmaceutique lance un projet pilote inédit : permettre à certains salariés de nouer des amitiés pendant leur temps de travail, tout en bénéficiant d’un soutien financier dédié. Baptisée « entraide entre pairs », cette initiative s’inscrit dans le cadre du Réseau d’entreprises pour le renforcement du lien social et la lutte contre la solitude involontaire, soutenu par le ministère suédois de la Santé et des Affaires sociales.

Pendant un an, dix employés répartis dans tout le pays disposeront de 15 minutes par semaine – ou d’une heure par mois – sur leur temps de travail pour entretenir des relations sociales. Ils recevront également une allocation annuelle de 1 000 couronnes suédoises (près de 100 euros), destinée à financer des activités favorisant les échanges et l’amitié. À l’image des avantages sociaux liés au sport ou au bien-être, ce dispositif vise à reconnaître l’importance des liens sociaux pour la santé globale.

Parallèlement, l’ensemble des 4 000 salariés du groupe suivra une formation dédiée à la prévention de la solitude involontaire. Les managers bénéficieront d’un module complémentaire afin de mieux repérer et accompagner les employés en difficulté. Cette formation a été développée avec l’association Mind, engagée dans la promotion de la santé mentale et le soutien par les pairs.