En Touraine, Fierbois Tradition collectionne les médailles !

Née en 1999 à Sainte-Catherine-de-Fierbois (Indre-et-Loire), l’entreprise a depuis fait beaucoup de chemin ! Ils n’étaient au départ que 4 salariés. Mais aujourd’hui, Fierbois Tradition compte 20 employés, et a vu sa gamme de produits s’élargir au fil du temps. Le tout, sous les yeux de son fondateur, Saïd Akram, qui voue une véritable passion à son métier.

« On transforme pratiquement 1000 litres de lait par jour, donc ça fait entre 7000 et 8000 pots de yaourt par jour, nous explique le dirigeant de Fierbois Tradition. C’est une petite quantité vis-à-vis des grands groupes (…) Nous, nous sommes des artisans. Nous avons des produits issus de l’artisanat ».

Les yaourts de la marque sont aujourd’hui vendus comme produits hauts de gamme, dans les crémeries, les halles, les magasins ou épiceries fines. Le savoir-faire artisanal de l’entreprise chédignoise est également représenté à l’étranger, les yaourts étant exportés en Angleterre, Allemagne, Belgique et même en Asie.

Médaille d’or

Récemment, le savoir-faire de Fierbois Tradition a été récompensé par plusieurs concours prestigieux, pour certains de ses produits. En 2022, le riz au lait et le yaourt au fruit de la passion ont remporté la médaille d’or du Concours International de Lyon. Et en février dernier, une médaille d’or a été décerné au yaourt nature, au concours général agricole. « Les médailles, c’est un gage de qualité, admet Saïd Akram. Mais on ne court pas après la médaille. Nous savons que nous avons des produits de qualité grâce à nos clients ».

Et quand on demande à l’artisan quelle est la clef de la réussite, il évoque notamment la transmission. « Depuis 24 ans à Fierbois Tradition, mon leitmotiv c’est la transmission, la sensibilisation des jeunes, donner toutes les informations nécessaires pour produire un produit de bonne qualité ». C’est pour cela que le chef d’entreprise met un point d’honneur à former les jeunes, en accueillant régulièrement des étudiants de l’université et de l’IUT de Tours, ainsi que de l’école d’ingénieur d’Angers.

Fierbois Tradition ne compte pas s’arrêter là. De nouveaux produits devraient venir prochainement agrandir la gamme de produits fabriqués en Touraine.