En vacances en Grèce, on les menace de payer 600 euros pour… deux mojitos et un plat !

Deux mojitos et des pattes de crabe facturés 600 euros. Non ce n’est pas une blague. C’est la mésaventure qu’ont vécu deux Américaines, Brenda Moulton et sa fille Kaylea âgée de 19 ans, parties en vacances en Grèce à Mykonos, en mai dernier, comme le relate le journal suisse Le Matin.

Un pourboire obligatoire

Alors qu’elles se promenaient sur la plage, les deux femmes se font accoster par les serveurs d'un bar qui parviennent à les convaincre de venir consommer dans leur établissement. Elles commandent donc deux mojitos et une assiette avec deux pattes de crabe. Elles auraient d’ailleurs cédé face au comportement "agressif" du personnel, bien que les prix n’étaient pas affichés.

Une fois leur apéritif terminé, la mère et sa fille se dirigent vers la caisse. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’elles découvrent que leur addition s’élève à près de 600 euros, dont 78 euros de pourboire obligatoire. Si la mère de famille décide de refuser la note, les deux touristes finissent par céder face aux menaces des serveurs.

L’établissement n’en serait d'ailleurs pas à son premier coup d’essai. Comme le relate le journal suisse, une addition de 836 euros avait déjà été imposée à un Américain pour quelques calamars et des bières. Brenda Moulton et sa fille ont décidé de porter plainte contre la direction.