On commence d'abord avec les mauvaises nouvelles, avec la hausse du prix du gaz, de 1,4 %. Ensuite, c'est désormais acté : tous ceux qui veulent financer eux-mêmes une formation via leur compte CPF vont devoir participer à hauteur de 100 euros. Petite exception : la mesure ne concerne pas les demandeurs d’emploi, ni les salariés pour lesquels l’employeur participe au paiement de leur formation.

On va aussi débourser un petit peu plus d’argent chez le médecin. En effet, dès le 15 mai va prendre effet le doublement de la participation forfaitaire. Concrètement, cela veut dire que deux euros ne seront pas remboursés et resteront à la charge du patient.

Dans le rayon des bonnes nouvelles maintenant, ça bouge du côté de MaPrimeRénov’. À partir du 15 mai aussi, et jusqu’au 1er janvier 2025, les propriétaires de logements classés G et F vont pouvoir bénéficier d’aides afin de pouvoir rénoner leurs habitations.

Dernière information à retenir à ce sujet : le diagnostic de performance énergétique (DPE) ne sera plus obligatoire si vous changez votre chaudière ou si vous faites des travaux d’isolation.