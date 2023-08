Encore un week-end chargé sur les routes prévient Bison Futé

Les automobilistes devront s’armer de patience sur les routes ce week-end.

Ce vendredi est classé vert pour les départs, orange pour les retours. Ce sera même rouge dans le quart sud-est. Des retours seront enregistrés sur les autoroutes A6 et A10 entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée. Des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs pourraient être enregistrées pendant cette période, prévoit Bison Futé.



Samedi est classé orange pour les départs, rouge pour les retours. En Île-de-France, la circulation sera dense dès le début de la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Des difficultés sont à prévoir sur la majorité des axes du début de matinée jusqu’en fin de journée.

Dans le sens des retours, la circulation sera très difficile au niveau national. Les axes les plus impactés seront les autoroutes A7, A9 et A10. Bison Futé déconseille cette dernière à hauteur de Bordeaux de 16 à 18 heures.

Dimanche est classé orange dans le sens des retours, rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation sera dense dès le début d’après-midi, notamment sur l’A10 entre Poitiers et Paris. Ce sera encore le cas lundi après-midi.