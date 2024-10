Enfants placés illégalement et maltraités : 19 personnes jugées à partir ce lundi à Châteauroux

Un procès hors-normes s’ouvre ce lundi 14 octobre à Châteauroux : 19 personnes sont soupçonnées d’avoir accueilli sans agrément des mineurs de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Certains auraient subi des violences physiques et psychologiques et du travail forcé.

Les faits se sont produits entre 2010 et 2017 : plusieurs dizaines d’enfants sont confiés par l’ASE du Nord à la structure "Enfance et Bien-Être", basée dans l’Indre et qui réunit des familles de l’Indre, la Creuse et la Haute-Vienne, mais qui ne dispose pas de l'agrément nécessaire. Pire, l’agrément de certaines familles avait même retiré après des agressions sexuelles sur mineurs.

Aucun responsable de l'ASE n'est jugé

L’affaire avait éclaté après l'hospitalisation d'un des enfants qui refusait de retourner chez son bourreau. Un signalement avait alors effectué aux autorités. L’enquête permet de découvrir les violences dont sont victimes les enfants depuis des années : sévices, surdosages médicamenteux, travail forcé ou encore humiliations régulières.

Outre les familles d’accueil, deux responsables de l'association "Enfance et Bien-Être" figurent parmi les prévenus. En revanche, aucun responsable de l’ASE ne sera jugé, une décision qui scandalise les parties civiles. Le procès doit durer jusqu’au 18 octobre.