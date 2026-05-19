Enquête dans le périscolaire : les chiffres affolants de Paris

L’enquête sur les violences dans le périscolaire à Paris se poursuit et les chiffres font froid dans le dos.

Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert des enquêtes pour violences dans les structures périscolaires parisiennes dans 84 écoles maternelles, une vingtaine d’élémentaires et une dizaine de crèches. Depuis début 2026, 78 agents ont été suspendus dans les écoles parisiennes, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles.

Cela fait maintenant plus d’un an que le scandale a éclaté, et que les cas de violences dans le périscolaire sont révélés au grand jour. On parle essentiellement de Paris, même si on imagine que des affaires similaires existent ailleurs en France. Mais Paris a une particularité.

Son système périscolaire est immense, centralisé et structuré administrativement. Il recense des milliers d’animateurs, une gestion RH unifiée, des signalements consolidés, et des collectifs de parents structurés. Résultat : des cas dispersés finissent par apparaître comme un phénomène collectif que l’on peut recenser.

Alors qu’en province, le périscolaire est souvent éclaté entre mairies, associations, centres sociaux, intercommunalités. Le cadre juridique est le même partout en France, notamment via le Code de l’action sociale et des familles. Mais administrativement, les dossiers restent beaucoup plus fragmentés, donc moins visibles.

La centralisation produit de la visibilité. Paris rend visibles des phénomènes qui, ailleurs, restent souvent dispersés administrativement.