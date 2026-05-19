Redonner la vue grâce à un implant cérébral !

Des chercheurs américains ont franchi une étape spectaculaire dans le domaine des neurosciences en développant un implant cérébral capable de recréer une forme de vision artificielle chez des personnes aveugles.

Contrairement aux dispositifs classiques qui tentent de réparer l’œil ou la rétine, cette technologie contourne totalement les organes visuels pour stimuler directement le cerveau. L’objectif : permettre à des patients privés de rétine fonctionnelle ou de nerfs optiques de percevoir des formes lumineuses et de mieux se repérer dans l’espace.

Le système, baptisé ICVP (Intracortical Visual Prosthesis), repose sur une série de microstimulateurs implantés dans le cortex visuel, la zone du cerveau chargée d’interpréter les images. Des électrodes envoient des impulsions électriques qui provoquent des « phosphènes », c’est-à-dire des points lumineux artificiels générés directement par l’activité cérébrale. En combinant plusieurs de ces signaux, le cerveau peut reconstruire une représentation simplifiée de l’environnement. Le troisième patient équipé du dispositif possède ainsi 34 implants contenant au total plus de 500 sites de stimulation.

Les chercheurs espèrent que cette innovation pourra, à terme, aider des personnes atteintes de cécité totale à retrouver une certaine autonomie. Pour l’instant, la vision obtenue reste rudimentaire : il ne s’agit pas de voir des images détaillées comme avec un œil naturel, mais plutôt de distinguer des contours, des mouvements ou des sources lumineuses. Ces premiers résultats sont néanmoins considérés comme une avancée majeure, car ils démontrent qu’il est possible de recréer une perception visuelle sans utiliser les voies classiques de la vision.