L’éducation financière au programme scolaire dès la 4ème

À partir de la rentrée 2026, tous les élèves de quatrième suivront une formation obligatoire d’éducation économique et financière.

Baptisé « Passeport EDUCFI », ce dispositif, jusqu’ici expérimenté dans certains établissements, sera désormais généralisé à l’ensemble des collèges français. L’objectif affiché par le gouvernement, la Banque de France et l’Éducation nationale est clair : donner aux adolescents les bases nécessaires pour comprendre les mécanismes économiques du quotidien et mieux gérer leur argent.

Concrètement, les collégiens seront sensibilisés à des notions très pratiques : établir un budget, utiliser les moyens de paiement, comprendre le fonctionnement d’un compte bancaire, découvrir l’épargne ou encore identifier les arnaques financières qui circulent sur les réseaux sociaux. Les enseignants assureront ces séances afin de garantir une approche pédagogique et neutre. Selon le ministère de l’Éducation nationale, cette formation doit permettre aux jeunes de devenir des citoyens plus autonomes dans un environnement économique jugé de plus en plus complexe.

Cette réforme intervient dans un contexte où les adolescents sont exposés très tôt aux outils financiers numériques. Cartes bancaires pour mineurs, applications de paiement, achats en ligne ou encore influenceurs spécialisés dans l’investissement occupent désormais une place importante dans leur quotidien. Les autorités estiment donc nécessaire d’apprendre aux jeunes à distinguer les conseils fiables des pratiques trompeuses et à éviter les pièges du surendettement.

Même si l'annonce a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, positives ou négatives, beaucoup reconnaissent qu’une meilleure culture économique pourrait aider les jeunes à comprendre les enjeux financiers qui influencent leur quotidien.