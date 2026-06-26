Entrer en bourse : le vrai critère n'est pas la taille de l'entreprise, mais sa transparence

L'annonce a de quoi surprendre : après 15 ans d'existence, Le Slip Français va faire son entrée en bourse.

Le Slip Français va faire son entrée en bourse le 14 juillet prochain. Symbole du made in France spécialisée dans l’habillement, l’entreprise fera ses premiers pas sur Euronext Growth, le compartiment dédié aux petites entreprises à la Bourse de Paris. Le Slip Français espère ainsi financer son expansion grâce au soutien d’investisseurs particuliers.

Juridiquement, la taille d'une entreprise n'est pas le principal critère d'accès à la bourse. Une PME peut parfaitement être cotée, tandis qu'un groupe beaucoup plus important peut choisir de rester non coté. Le véritable filtre est ailleurs : dans la capacité de l'entreprise à respecter les règles de transparence imposées par les marchés financiers.

Concrètement, une société qui souhaite être cotée doit accepter de rendre publiques des informations sur son activité : ses comptes, ses principaux risques, sa gouvernance, sa stratégie ou encore ses perspectives de développement. Les exigences varient selon le marché choisi – elles sont notamment allégées sur un marché de croissance comme Euronext Growth par rapport à un marché réglementé –, mais la philosophie reste la même : permettre aux investisseurs de prendre leurs décisions en connaissance de cause.

Cette logique est au cœur du droit européen des marchés financiers. L'objectif n'est pas de sélectionner les « bonnes » entreprises ni de garantir leur réussite. Il consiste à organiser la circulation de l'information afin que chacun puisse évaluer les risques avant d'investir. Autrement dit, la réglementation protège les investisseurs par la transparence, non par une validation de la qualité de l'entreprise.

C'est sans doute l'aspect le plus contre-intuitif d'une introduction en bourse. On imagine souvent que le principal coût est financier : honoraires des banques, des avocats ou des commissaires aux comptes. En réalité, le coût le plus durable est souvent ailleurs. Une entreprise cotée accepte de vivre sous le regard permanent du marché, de publier régulièrement des informations sensibles et de rendre des comptes à ses actionnaires.

En définitive, la bourse n'est pas un club réservé aux grandes entreprises. C'est un régime juridique exigeant, fondé sur une idée simple : pour pouvoir faire appel à l'épargne du public, une entreprise doit d'abord accepter de se rendre beaucoup plus transparente.