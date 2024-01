Il en était pesuadé. Un jeune cycliste allemand de 19 ans, Emil Herzog, a crié victoire un peu tôt ! Convaincu de passer la ligne d'arrivée du Trofeo Palma de Majorque, en Espagne, le jeune homme s'est mis à lever les bras et célébrer sa victoire après une attaque bien sentie dans les derniers mètres de la course. C'était sans compter sur le fait qu'il restait en réalité... 10km à parcourir avant de réellement gagner.

Pour preuve, cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la chaîne Eurosport France. Vidéo durant laquelle on voit bien le jeune coureur lancer son attaque avant de franchir la ligne d'arrivée et se rendre compte du quiproco. Les images montrent aussi le cycliste, quelques secondes plus tard, réalisant son erreur. Mais avec le sourire ! "Il va se faire chambrer", conclut le commentateur.

Emil Herzog termine finalement la course à la 31ème place après s'être fait rattraper par le peloton. Et bien qu'il n'ait pas gagné, on peut affirmer sans sourciller que cette course sera à jamais marquée dans l'histoire de la carrière de ce jeune homme.