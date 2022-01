Espagne : un ex espion du KGB squatte leur maison et refuse d’en partir

Il est arrivé le 7 janvier 2021 pour une durée de 10 jours dans la petite maison d'Eladio et María Freijo située à Villaviciosa de Odón, en banlieue de Madrid, raconte le journal El Pais. Le nouveau locataire, Felipe Turover, a 56 ans, crâne rasé, propre sur lui et parle un espagnol presque impeccable, même si ses "r" trahissent ses origines russes.

Un an plus tard, il est toujours là, et ne paie plus de loyer depuis le mois de septembre.

Ce n’est qu’après avoir "googlé" son nom que les propriétaires ont découvert le passé inquiétant de leur locataire modèle. Clairement identifié comme étant un ex Agent de renseignement du KGB (l’agence de renseignement soviétique), il aurait notamment joué un rôle prédominant dans l’accession au pouvoir de Vladimir Poutine à la fin des années 1990.

Felipe Turover a par ailleurs accumulé les dettes en Espagne, mais aussi en Suisse. Et ce n’est visiblement pas fini...

Il fait désormais l’objet d’une procédure d'expulsion, mais profite des lenteurs administratives pour rester dans les murs dans "un calme illusoire, chargé de tensions, digne de la Guerre froide", selon El Pais.