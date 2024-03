Un restaurateur australien se venge après une rupture difficile

C’est l’histoire d’une belle revanche ! Un Australien a récemment décidé d’ouvrir son propre barbecue coréen à Melbourne. Une ouverture qui aurait pu passer inaperçue, si son propriétaire n’avait pas décidé d’afficher au public une petite fierté personnelle. Le restaurant n’était même pas encore ouvert qu’une banderole était accrochée sur la devanture. Voici ce qu’on pouvait y lire : « Salut Sophia, tu m’as largué par ce que j’étais trop pauvre. J’ai maintenant assez d’argent pour ouvrir un BBQ coréen. Est-ce que tu regrettes maintenant ? »

Notre protagoniste fait référence à l’une de ses ex-compagnes, manifestement partie pour une vie plus riche au sens propre du terme. Était-ce simplement une petite blague qui amusait le nouveau propriétaire du restaurant ? On ne sait pas. Ce qui est certain, c’est que la banderole est devenue virale.