Et si à Noël, on consommait moins et mieux ?

Connaissez-vous le mouvement zéro déchet ? Pour faire simple, il s’agit de réduire ses déchets et de lutter contre le gaspillage. Cela passe aussi par les mobilités en privilégiant la marche, le vélo, et le consommer local.

A Noël, nous surconsommons. Pour tenter de réduire notre empreinte écologique, Lionel, bénévole au sein de l’association Zéro Déchet Angers, nous donne quelques conseils.

Vibration : quels conseils donneriez-vous pour les décorations ?

Lionel : Il faut privilégier le fait-maison. Les périodes de Noël c'est aussi une période où, comme c'est le cas aujourd'hui, il ne fait pas spécialement beau, on a plutôt envie de rester chez soi et ça peut permettre d'occuper ses enfants, donc de faire des petits ateliers. Avec des emporte-pièces en forme d'étoiles, en forme de coeur, en forme de tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez consommé une orange, un citron ou une clémentine, vous coupez avec cet emporte-pièce la peau de la clémentine. Vous allez avoir une forme que vous allez pouvoir sécher, qui sent bon et que vous pouvez accrocher au sapin ou faire des guirlandes avec. Vous avez plein de possibilités. De la même manière, vous trouverez très facilement sur internet des pliages en forme d'étoiles ou de l'origami simple à faire avec des enfants et le fait de ré-exploiter ces feuilles décorées ou dessinées, et bien ça va faire des étoiles très originales, très personnalisées et qui permettent d’éviter de racheter quelque chose de nouveau.

Vibration : et pour le sapin ?

Lionel : Si on est dans une approche zéro déchet, il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, le sapin naturel est tout sauf la bonne idée, ou du moins l'idée parfaite. Concernant le sapin en plastique, l'ADEME estime que son bilan carbone par rapport à un sapin traditionnel se rééquilibre au bout de 20 ans. Donc, ce n’est pas un mauvais choix mais c'est un achat qui va durer. A ce niveau-là, la meilleure des solutions, ça peut être de le louer un sapin qui sera replanté après les fêtes. Autrement, pour les bricoleurs, ils peuvent utiliser du bois de palette par exemple pour fabriquer un sapin original et durable.

Vibration : pour la décoration, ça semble plutôt simple mais pour les cadeaux ?

Lionel : pourquoi ne pas faire des cadeaux dématérialisés ? Offrir une sortie, offrir des tickets de théâtre, des places pour un parc d'attraction ou une activité, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui ne produira pas de déchets. Pour les jeunes parents, par exemple, quelque chose qui ne coûte pas grand-chose et qui peut être très sympa, ce sont des amis qui vont vous offrir une soirée de babysitting. On peut également offrir des cadeaux engagés et solidaires. Dans le cas présent, moi pour ma femme, l'an dernier, je suis en train de lui offrir chaque année un arbre. En fait vous offrez un arbre qui va pousser, qui a beaucoup de valeur d'un point de vue climatique ou qui va apporter des fruits et des ressources dans un pays qui en voit de développement. C'est un cadeau qui a beaucoup de valeur.

Après, il y a les cadeaux faits soi-même. Vous pouvez préparer par exemple un vin chaud. C'est des petits cadeaux qui peuvent faire plaisir à des personnes qu'on connaît plus ou moins bien.

Vibration : et pour ceux qui veulent absolument faire des cadeaux ?

Lionel : Il y a quelque chose auquel on ne pense pas assez souvent, c’est la seconde main. Les cadeaux d'occasion, à travers les ressourceries, les recycleries, toutes les boutiques de reconditionnement, ça va permettre d'éviter de produire une nouvelle ressource. C’est un aspect vecteur de très grosses économies surtout pour les enfants pour qui l’état du jeu n’est pas prioritaire.

Pour l’emballage, c'est très joli les papiers cadeaux mais la durée de vie est quand même très restreinte. Vous pouvez à la place utiliser un sac cadeaux, ou encore de faire un furoshiki (un emballage avec un tissu en Japonais). C’est très esthétique, fermé avec des nœuds, et à réemployer régulièrement.

Vibration : Noël est synonyme d’excès de nourriture. 150 000 tonnes d'huîtres, dix millions de bûches et 2,5 millions de dindes sont vendues pour les fêtes en France en moyenne chaque année. Comment éviter le gaspillage ?

Lionel : Par principe, si on veut faire des économies, il va falloir essayer de faire soi-même, tout simplement. Si vous choisissez des produits « bruts », préférez le vrac ou apportez vos contenants pour éviter le sur-emballage, très important au moment de Noël. Et puis, cuisiner soi-même, cela permet de prendre le temps de faire des activités culinaires en famille, pour apprécier encore plus le repas qu'on aura fabriqué et avec un minimum de déchets à la fin.

Et pour éviter le gaspillage, vous pouvez prévoir pour vos invités des petits contenants afin qu’ils puissent repartir avec des restes après le repas.

Un atelier spécial décoration Zéro déchet est organisé à la cité des associations d’Angers à partir de 19h le mardi 12 décembre.