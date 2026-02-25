Et si l’argent liquide disparaissait ? Vers un contrôle total de nos transactions

Les Français sont de moins en moins nombreux à utiliser de l'argent liquide.

Les paiements en espèces se raréfient, et les distributeurs automatiques suivent la tendance, avec 5 000 machines en moins en six ans. En mai dernier, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait même évoqué la suppression pure et simple du cash pour « mettre fin aux points de deal », relançant le débat sur l’avenir de notre monnaie physique.

Mais que se passerait-il concrètement si l’argent liquide disparaissait ? Le véritable changement ne serait pas seulement pratique, il serait juridique et technique. Chaque paiement numérique est régi par le Code monétaire et financier, qui oblige les banques à surveiller et conserver toutes les transactions afin de prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Concrètement, cela signifie que chaque achat deviendrait automatiquement traçable. Les banques ne seraient plus de simples intermédiaires financiers : elles deviendraient des détecteurs automatiques de comportements suspects, et l’État disposerait d’une visibilité quasi totale sur les flux financiers. La disparition du cash représente donc une bascule majeure : d’un système partiellement anonyme, on passerait à un contrôle permanent des transactions, encadré par la loi.

Pour le consommateur, la fin de l’argent liquide rendrait l’invisible visible. Chaque dépense serait consignée, chaque transfert identifiable, et les comportements financiers soumis à surveillance systématique. Si cette transformation pourrait limiter certaines activités illicites, elle pose aussi des questions inédites sur la vie privée et la liberté individuelle dans nos échanges quotidiens.

En somme, la disparition du cash ne serait pas seulement une évolution technique, mais une révolution juridique et sociale. L’argent liquide a longtemps permis un certain degré d’anonymat dans les échanges. Sa fin marquerait l’avènement d’un monde où chaque transaction devient transparente, traçable et encadrée par la loi, changeant profondément notre rapport à l’argent.