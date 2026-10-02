Et si le fromage était associé à un risque moindre de démence ?

Le fromage pourrait-il avoir un lien avec la santé cognitive ? C’est ce que suggère une étude menée au Japon auprès de 7 914 personnes âgées de plus de 65 ans. Les chercheurs ont comparé les habitudes alimentaires des participants et leur état de santé, notamment l’apparition éventuelle d’une démence.

Le résultat attire l’attention : les personnes qui consommaient du fromage au moins une fois par semaine présentaient un risque de démence inférieur de 24 % à celui des personnes qui n’en mangeaient pas. Après avoir pris en compte plus largement l’alimentation des participants, l’écart restait significatif, à environ 21 %.

Pour les chercheurs, plusieurs mécanismes pourraient éventuellement expliquer cette association. Certains composants du fromage, notamment la vitamine K2 et différents peptides, pourraient jouer un rôle. Le microbiote intestinal est également évoqué comme une piste, certaines substances produites ou transformées par les bactéries intestinales pouvant avoir des effets sur l’organisme et potentiellement sur le cerveau.

Mais il faut éviter d’en tirer une conclusion trop rapide : l’étude ne démontre pas que manger du fromage permet de prévenir la démence. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’une étude observationnelle. Les chercheurs ont constaté une association entre deux phénomènes, sans pouvoir établir que l’un provoque l’autre. Les personnes qui mangent du fromage peuvent, par exemple, avoir d’autres habitudes alimentaires ou modes de vie qui influencent leur risque de démence.

Le type de fromage pourrait également avoir son importance. Tous les fromages n’ont pas exactement la même composition nutritionnelle, et l’étude ne permet pas encore de déterminer précisément lesquels seraient les plus intéressants.

Ces résultats constituent donc surtout une piste de recherche. Ils viennent s’ajouter aux travaux qui cherchent à comprendre les liens entre alimentation, microbiote et vieillissement cérébral.

En attendant d’éventuelles études complémentaires, impossible de transformer ce résultat en prescription : manger du fromage est associé à un risque plus faible de démence dans cette population étudiée, mais cela ne signifie pas que le fromage constitue un traitement ou une protection démontrée contre la maladie.