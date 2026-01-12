Oasis pour le générique du prochain James Bond ?

Depuis ce rachat et la fin choc du dernier film, les spéculations vont bon train. Qui incarnera le prochain 007 ? Mais aussi, quel artiste sera choisi pour interpréter la chanson du générique, après Adèle, Madonna, Tina Turner ou encore Billie Eilish ?

Cinq ans après Mourir peut attendre, James Bond pourrait faire son retour sur grand écran. Les rumeurs circulent en tout cas autour d’un nouvel opus, qui sera désormais placé sous le contrôle créatif d’Amazon. La plateforme de streaming a en effet racheté la franchise du célèbre espion britannique à la famille Broccoli, aux commandes de la saga depuis 1962.

Oasis choix numéro 1 ?

Selon le tabloïd britannique The Sun, le groupe Oasis serait bien placé du côté d’Amazon et de MGM pour interpréter la chanson du générique du prochain James Bond.

Interrogé dans l’émission Talksport, Noel Gallagher s’est exprimé sur ces rumeurs. Le guitariste d’Oasis a indiqué ne pas avoir été contacté personnellement, mais a confié que ce serait pour lui « un immense honneur ». Fidèle à son franc-parler, il a ajouté que "ce genre de choses devrait être fait par des Britanniques et non par des Américains", une remarque perçue comme une pique adressée à Billie Eilish, interprète du générique de Mourir peut attendre en 2021, récompensé par un Oscar.

De son côté, son frère Liam Gallagher a réagi sur le réseau social X avec enthousiasme et confirmant la rumeur : "Ça arrive ! Attendez de l’entendre, c’est le meilleur morceau de James Bond de tous les temps."