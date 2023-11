Et si vous montiez au 7ème ciel (pour de vrai)

C'est un projet fou qui va se concétiser. Pour un mariage, un dîner en tête à tête, direction les étoiles à bord d'une capsule spatiale, portée par un ballon stratosphérique.

Les amoureux pourront déguster un repas d'exception concocté par un chef étoilé français, un dîner gastronomique en cinq services avec vins et champagne qu’un célèbre chef français, deux étoiles au guide Michelin, aura spécialement concocté pour l’occasion.

Pour le service, il sera assuré par un robot avec Intelligence artificielle. C'est lui aussi qui filmera chaque instant du voyage, de l'arrivée des amoureux à la capsule jusqu'à leurs tendres au revoir.

Le tout dans une ambiance musicale adaptée à l'événement, avec des morceaux emblématiques tels que "Space Oddity" (David Bowie), "Across the Universe" (The Beatles) ou "Walking on the Moon" (Police).

Le prix s'envole aussi évidemment : 750 000 euros ! "Comme seulement 600 astronautes avant eux, les amoureux vivront l'overview effect, un changement cognitif qui redéfinira leur vision du monde et les connectera à l'humanité toute entière".

Le trajet dure 2 heures pour 3 heures de repas.

C'est l'Agence Apoteo Surprise, spécialisée dans l'organisation d'évènements spectaculaires qui sera chargée de l'organisation de cet expérience hors normes.

Si on vous promet le bout du monde, demandez les étoiles !