Doumbè – Willis : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat de MMA en direct ?

Cédric Doumbè est de retour ! Deux mois après sa première défaite en MMA face à Baysangur Cahmsoudinov, dit Baki, le franco-camerounais de 31 ans revient dans l’octogone de vendredi 17 mai. « The Best » affronte l’Américain Jaleel Willis à l’occasion du Bellator Paris 2024 qui se tient à l’Accor Arena. Doumbè aura à coeur de renouer avec la victoire, après son improbable déconvenue, lui qui a perdu face à Baki sur décision de l'arbitre en raison d’une écharde dans le pied. C’est la première fois que Doumbè et Willis se rencontrent.

La compétition débutera ce vendredi à 18h. Le combat de Cédric Doumbé ne commencera qu’aux environs de 22h. Il sera retransmis en direct sur la plateforme de streaming sportif DAZN. Un abonnement est nécessaire.