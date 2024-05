Les sorties musicales du vendredi 17 mai

Pierre Garnier Crédit : Océane Dago

Pierre Garnier, Billie Eilish ou encore Zayn figurent parmi les sorties du jour.

GARNIER - Pierre Garnier, le gagnant de la Star Academy, est de retour avec un nouveau single, Nous on sait. Accompagné de sa guitare, il aborde le sujet de la santé mentale. On espère pour lui un aussi beau succès que pour son premier titre Ceux qu’on était, écouté plus de 2 millions de fois sur les plateformes de streaming en 24h. Les fans du chanteur du normand devront patienter jusqu’à 7 juin pour découvrir l’album complet. Un opus qui mêlera pop américaine et rock ramené en français. Il nous en avait parlé sur Vibration il y a quelques semaines.

Pierre Garnier - Nous on sait Pierre Garnier - Nous on sait Pierre Garnier - Nous on sait Crédit : Pierre Garnier - Nous on sait

BILLIE EILISH – C’est l’autre superstar de la pop américaine avec Talyor Swift. A 22 ans, Billie Eilish sort ce vendredi son nouvel album, le 3e, Hit me hard and soft. Un album très attendu car depuis le tube What Was I Made For, extrait du film Barbie, la jeune artiste n’a rien sorti !

BILLIE EILISH – LUNCH BILLIE EILISH – LUNCH BILLIE EILISH – LUNCH Crédit : BILLIE EILISH – LUNCH

ZAYN – Enfin on termine de Room Under The Stairs, le nouvel album de Zayn. C’est le 4e album de l’ancien membre des One Direction. L’artiste a déclaré y évoquer des sujets plus intimes et notamment la paternité.