Temu dans le viseur d’associations de consommateurs

17 associations de consommateurs mettent en cause la plateforme chinoise.

Des plaintes contre Temu. La plateforme chinoise est accusée de tromper les consommateurs pour plusieurs associations réunies en une seule fédération européenne pour porter l’affaire en justice. Parmi ces associations : l’UFC-Que Choisir, en France. Toutes ont simultanément déposé plainte devant la Commission européenne et d’autres autorités compétentes afin de statuer sur les soupçons de tromperie du consommateur opéré par Temu sur le marché européen.

La plateforme incite « les consommateurs à dépenser plus », indique Monique Goyens, directrice générale du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), dans un communiqué mis en ligne ce jeudi 16 mai. « Les consommateurs se voient proposer différentes versions plus chères lorsqu’ils ont cliqué sur un produit particulier et ils font face à un parcours du combattant quand ils veulent clôturer leur compte », ajoute-t-elle.