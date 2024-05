Les 4 infos du jeudi 16 mai

NOUVELLE-CALEDONIE - Un gendarme tué ce matin en Nouvelle-Calédonie à la suite d'un tir accidentel. Un autre militaire, âgé de 22 ans, a déjà perdu la vie hier. Au total, cinq personnes sont mortes depuis le début des émeutes sur l’archipel. Un nouveau conseil de défense consacré à la situation s’est tenu ce matin autour d’Emmanuel Macron. A la sortie, Gabriel a promis « la plus grande fermeté à l'encontre des pillards et des émeutiers » et annoncé l’envoi de forces de l’ordre en renfort.

TRAFIC - Un nouveau week-end chargé s’annonce sur les routes avec la Pentecôte. Dès demain, le drapeau ROUGE sera hissé par Bison futé dans le sens des départs, avec beaucoup de monde en direction de la façade atlantique et du sud. Ce sera ORANGE dans le sens des retours. ORANGE qui sera également la couleur des départs samedi dans tout l’Hexagone.

FOOT - Quels Bleus à l’Euro ? Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps doit dévoiler ce soir au 20H de TF1 la liste des heureux élus. Cette année, jusqu’à 26 noms sont autorisés, mais ce sera sans Lucas Hernandez, blessé. Bradley Barcola devrait être retenu pour la première fois avec les Bleus.

ANIMAUX– La Société d’identification des carnivores domestiques a dévoilé les noms les plus donnés aux chats et chiens en 2023. Pour les chats, les classiques Nala ou Simba figurent en 2ème et 3ème position. 2023 étant l’année des « U », c’est Ulysse qui arrive en première position aussi bien pour les chats que les chiens. Uno et Una pour les chiens, en 2ème et 3ème position.