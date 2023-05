Été 2023 : Top 10 des destinations selon Airbnb

Et la tendance se confirme, les Français apprécient de plus en plus la campagne pour leurs vacances. Selon les demandes des internautes au premier trimestre, Airbnb a réalisé un classement des communes les plus recherchées sur la plateforme.

Nanterre (Hauts-de-Seine) tire son épingle du jeu, suivie sur le podium par Rouen (Seine-Maritime) et Nevers (Nièvre). En quatrième position, on retrouve alors Saint-Aignan, petite commune du Loir-et-Cher mais très connue car elle héberge le ZooParc de Beauval ! Ce dernier a enregistré en 2022 plus de 2 millions de visiteurs par an, ce qui booste forcément les réservations hôtelières.

On notera également une autre commune de la Nièvre dans ce Top 10, Saint-Brisson (7ème). Le classement confirme une tendance enregistrée depuis la crise Covid, qui montre que les Français veulent « se mettre au vert ».

Le classement complet est le suivant :

Nanterre (Hauts-de-Seine) Rouen (Seine-Maritime) Nevers (Nièvre) Saint-Aignan (Loir-et-Cher) Plougasnou (Finistère) Montagne (Gironde) Saint-Brisson (Nièvre) Arvieux (Hautes-Alpes) Carhais-Plouguer (Finistère) Parthenay (Deux-Sèvres).

A l’étranger, l’Albanie, l’Algérie, la Grèce ou le Maroc sont plébiscités.