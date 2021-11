Etes-vous prêt à gravir cet escalier extérieur à 387 m de hauteur ?

Sujets au vertige, s’abstenir. Culminant à 387 mètres de haut, la plateforme Edge, située sur le gratte-ciel 30 Hudson Yards est accessible par un escalier extérieur, rapporte Ouest France.

Accompagné par un guide, correctement harnaché et moyennant 185$, soit 160€, le public pourra emprunter l’escalier longeant la façade extérieure de l’immeuble de verre jusqu’à une ultime plateforme. Les plus téméraires auront même la possibilité de se suspendre au-dessus du vide.

Les plus sages devront se contenter d’atteindre par l’intérieur l’« l’observatoire extérieur le plus élevé d’occident » selon la publicité pour le lieu. Une terrasse en partie pavé de verre culminant tout de même à 335 mètres au-dessus du sol new-yorkais. Et vous ? ça vous tente ?