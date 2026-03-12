Étoiles Michelin : quand les chefs ne décident pas de leur propre destin

La cérémonie du Guide Michelin 2026 aura lieu le 16 mars prochain. Mais avant même la remise officielle des distinctions, le célèbre guide rouge a déjà dévoilé certaines rétrogradations.

Et parmi les établissements concernés, plusieurs noms emblématiques de la gastronomie française figurent dans la liste des grands perdants. Parmi les annonces marquantes, le restaurant Le Lièvre Gourmand à Orléans perd son étoile. À Paris, le mythique L’Ambroisie passe de trois à deux étoiles, mettant fin à son statut de plus ancien restaurant triplement étoilé de la capitale.

Autre changement notable : Sébastien Bras voit son établissement Le Suquet perdre une étoile et passer de deux à une. Une décision qui peut surprendre… mais qui, dans ce cas précis, était presque attendue. En effet, cela fait près de dix ans que le chef demandait au guide de retirer cette distinction afin de ne plus subir la pression associée au classement Michelin.

Alors, pourquoi Michelin n’a-t-il pas retiré l’étoile plus tôt ? Il faut bien comprendre que les étoiles ne constituent pas un droit accordé aux chefs, mais une distinction éditoriale attribuée par un éditeur privé : le Guide Michelin. À ce titre, leur attribution — ou leur retrait — relève entièrement de la liberté éditoriale du guide, protégée notamment par le droit d’auteur. Autrement dit, même si un chef souhaite renoncer à son étoile, Michelin reste libre de la maintenir ou de la retirer selon ses propres critères et son calendrier éditorial.

Sur le plan juridique, un chef ne dispose donc d’aucun recours pour exiger la suppression de cette distinction. Face à cette situation, la marge de manœuvre des chefs est limitée. En théorie, ils pourraient modifier leur cuisine ou abaisser volontairement leur niveau d’exigence afin de perdre l’étoile. Mais une telle stratégie comporte des risques évidents : décevoir la clientèle, nuire à la réputation du restaurant et fragiliser son image.

C’est là tout le paradoxe de la haute gastronomie : dans leur cuisine, les chefs décident de tout — des recettes aux équipes en passant par la vision culinaire. Mais lorsqu’il s’agit de leur reconnaissance officielle, c’est le guide Michelin qui garde la main et façonne l’image publique de leur restaurant.