Etude : les femmes sont meilleures conductrices que les hommes

N’en déplaise aux idées gentiment désuètes, les hommes auraient une conduite plus dangereuse et prendraient plus de risques au volant que les femmes.

Pour en venir à ces conclusions, l’étude repose sur quatre ensembles de données : le taux de réussite au permis de conduite, le nombre d’infractions routières et leur raison, les habitudes de conduite et les réclamations d'assurances.

Ainsi, les femmes ont un plus fort taux de réussite aux examens et sont celles qui contactent le moins leur assurance.

Elles enregistrent aussi quatre fois moins d’infractions que les hommes, notamment en termes d’excès de vitesse, d’ivresse au volant ou de défaut d’assurance. Outre-Manche, les membre de la gent masculine sont à l’origine de 79% de ces infractions. Ce qui ne les empêchent pas, en revanche, d’avoir beaucoup plus confiance en leur conduite que ces dames...