Etude : quels aliments pour gagner des « minutes de vie en bonne santé "?

Selon l’indicateur théorique cette étude publiée par la très sérieuse revue scientifique britannique Nature et relayée par BFM, basé sur les habitudes alimentaires des Américains, si un hot-dog peut vous faire perdre 35min et 24 sec de vie, une tartine de beurre de cacahuète et confiture, vous fait GAGNER 33 min et 6 secondes !

Ainsi, parmi les aliments recommandés pour potentiellement gagner du temps de vie les graines et noix offrent un gain de 25 min et 18 sec, les fruits de 11 min et 54 sec, les légumes 2 min et 10 sec, les bonbons 28 sec et les pain 4 sec....

A l’inverse, le sucre grignote 1 sec de temps de vie à chaque portion, les lait 19 sec, les œufs 2 min 36 sec, un burger 6 min et 12 sec, juste devant la viande rouge 6 min et 29 sec et loin devant la charcuterie 25 minutes et 36 sec.

Il suffirait, par ailleurs, de tous petits changements de régime alimentaire pour véritablement influer sur le temps de vie : selon l’étude qui mesure aussi l’impact environnemental des aliments, « le remplacement de seulement 10 % de l'apport calorique quotidien provenant du bœuf et de la viande transformée par des fruits, des légumes, des noix, des légumineuses et certains fruits de mer pourrait améliorer de façon substantielle la santé : avec un gain de 48 min par personne et par jour et une réduction de 33 % du carbone alimentaire. »