Euro numérique : vers une nouvelle monnaie ?

La Banque centrale européenne vient d'obtenir un soutien parlementaire décisif pour poursuivre son projet d'euro numérique.

Présenté comme un nouveau moyen de paiement électronique européen, celui-ci vise notamment à réduire la dépendance de la zone euro vis-à-vis des infrastructures de paiement américaines.

Concrètement, l'euro numérique fonctionnerait un peu comme un portefeuille électronique. Il permettrait aux particuliers d'effectuer des paiements directement en euros numériques, aussi bien en magasin qu'en ligne. Mais contrairement à un compte bancaire classique, il ne serait pas conçu pour l'épargne. Il ne rapporterait pas d'intérêts et servirait essentiellement aux paiements du quotidien.

Quel est l'intérêt d'une monnaie que l'on ne cherche pas à rendre particulièrement attractive ? L'objectif premier de l'euro numérique n'est pas de remplacer les banques, les cartes bancaires ou les applications de paiement existantes. Son rôle pourrait être plus fondamental : permettre à la Banque centrale européenne de conserver un lien direct avec les citoyens dans un monde où l'argent devient de plus en plus numérique.

Aujourd'hui, la présence de la banque centrale dans notre vie quotidienne est tangible à travers les billets et les pièces que nous utilisons. Lorsque nous détenons un billet de 20 euros, nous détenons directement de la monnaie émise par la banque centrale.

Mais l'usage des espèces recule progressivement. Si cette tendance se poursuit, les citoyens pourraient demain n'utiliser quasiment plus que des instruments privés : dépôts bancaires, réseaux de paiement, applications financières ou encore monnaies numériques développées par de grandes entreprises technologiques.

Dans un tel univers, la monnaie publique continuerait certes d'exister, mais elle deviendrait largement invisible dans la vie quotidienne. L'euro numérique répond précisément à cette préoccupation. Il constituerait une version numérique du billet de banque : une forme de monnaie publique accessible à tous, même si la majorité des paiements continuent à être réalisés par l'intermédiaire des banques commerciales.

Vu sous cet angle, l'euro numérique apparaît moins comme une innovation technologique que comme un outil destiné à préserver la place de la monnaie publique dans l'économie numérique. Au fond, l'enjeu n'est pas de créer une nouvelle monnaie. Il est de garantir que la monnaie publique ait encore une place lorsque tout le reste sera devenu privé.