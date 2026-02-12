Eurobonds : vers une dette commune européenne ?

L’idée d’une dette commune entre tous les États membres de l’Union européenne revient au cœur du débat politique.

Elle est notamment portée par Emmanuel Macron, qui, dans un entretien accordé à plusieurs journaux européens, appelle à un sursaut stratégique du continent. Selon le président français, l’Europe doit financer des investissements massifs dans des secteurs clés comme la transition écologique, l’intelligence artificielle et les technologies quantiques.

L’objectif est clair : réduire la dépendance de l’Union européenne vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, et renforcer sa souveraineté économique et technologique. Pour financer cet effort d’envergure, une solution est avancée : les « eurobonds ».

Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Les eurobonds sont des obligations émises en commun par plusieurs États européens. Contrairement à une dette nationale classique, chaque pays participant ne garantit pas seulement sa propre part : il s’engage juridiquement pour l’ensemble de la dette émise. Ce mécanisme repose sur des dispositifs juridiques précis, notamment les clauses d’action collective, qui rendent la solidarité contraignante.

Concrètement, tous les États signataires sont contractuellement responsables de la totalité de l’emprunt. Si l’un d’eux se retrouve dans l’incapacité de rembourser sa part, les autres doivent automatiquement compenser.

Un tel système présente un avantage majeur pour les pays fortement endettés, comme la France ou l’Italie. En mutualisant le risque avec des économies plus solides, notamment l’Allemagne, ils peuvent emprunter à des taux d’intérêt nettement plus bas que s’ils agissaient seuls. Cela réduit considérablement le coût de leur financement et libère des marges budgétaires pour investir.

Jusqu’à présent, ce mécanisme n’a été utilisé qu’à titre exceptionnel, lors du plan de relance européen post-COVID, baptisé « Next Generation EU ». Cette émission commune de dette, pensée comme temporaire, a marqué un précédent historique.

Les eurobonds ne constituent donc pas une simple déclaration d’intention en matière de solidarité européenne : ils impliquent une responsabilité juridique collective. Chaque État participant devient garant des autres, dans un engagement qui dépasse le symbole pour devenir une obligation concrète.