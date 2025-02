Eurovision 2025 : Louane déjà parmi les favorites des bookmakers !

La Suède en tête, sans même avoir annoncé son artiste

Seule la Suède fait mieux, selon le site, avec 21% de chances de victoire. Le classement est cependant à prendre avec des pincettes, puisque la plupart des artistes n’ont pas encore dévoilé la chanson qu’ils interpréteront. La Suède est même donnée victorieuse alors qu’elle n’a pas encore annoncé son représentant ! Il faut dire qu’à l’instar de la double victoire de Loreen (2012 et 2023), le pays pourrait de nouveau faire appel à un ancien vainqueur, Måns Zelmerlöw, sacré en 2015.

Louane révèlera sa chanson au Stade de France, à la mi-temps du match de rugby du Tournoi des 6 nations masculins opposant la France et l’Ecosse. Depuis l’annonce de sa participation, elle n’a jamais quitté le top 7 du classement. Ce dernier évoluera cependant dans les prochaines semaines, lorsque tous les artistes et leur chanson seront connus. Louane tentera de faire mieux que Slimane, quatrième l’an dernier avec le titre Mon amour. La France n’est montée qu’une seule fois sur le podium ces 30 dernières années, en 2021 grâce à Barbara Pravi. Elle n’a plus remporté l’Eurovision depuis 1977.