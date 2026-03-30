Eurovision 2026 : la Finlande veut briser une règle

À quelques semaines de l’Eurovision 2026, un pays semble déjà faire la différence. La Finlande domine les pronostics et s’impose comme la favorite des bookmakers avec son titre Liekinheitin.

Portée par Pete Parkkonen et la violoniste Linda Lampenius, la chanson séduit par son intensité et sa mise en scène. Face à eux, des concurrents comme Søren Torpegaard Lund ou Monroe tentent de rivaliser, sans pour autant détrôner le duo nordique pour l’instant.

Eurovision 2026 : une règle au cœur des discussions

Mais au-delà des pronostics, c’est une demande particulière qui attire l’attention. Pour l’Eurovision 2026, la Finlande envisagerait de modifier les conditions de sa prestation en direct.

Linda Lampenius souhaiterait en effet jouer du violon en live sur scène. Une idée qui va à l’encontre du règlement du concours, qui impose des instruments pré-enregistrés afin de limiter les risques techniques et garantir l’équité entre les candidats.

Cette règle, en vigueur depuis plusieurs années, empêche les artistes de jouer réellement leurs instruments sur scène, même lorsque ceux-ci sont centraux dans la composition.

Dans le cas de Liekinheitin, le violon constitue pourtant un élément clé de la performance. Son rôle dans l’identité sonore du morceau et dans la mise en scène a largement contribué à son succès lors de la sélection nationale finlandaise.

La demande de la Finlande pour cet Eurovision 2026 pose donc une question : faut-il adapter les règles pour servir la créativité des artistes ?

Jusqu’ici, les organisateurs ont rarement accepté ce type de requêtes. Une exception notable reste celle de Lucio Corsi, autorisé à jouer de l’harmonica, un instrument ne nécessitant pas de dispositif technique complexe.

Rien ne garantit donc que la proposition finlandaise sera validée. Mais cette initiative témoigne d’une volonté claire : marquer les esprits et maximiser ses chances de victoire.

À ce stade, la Finlande reste en tête des favoris. Reste à savoir si cette stratégie audacieuse sera autorisée… et si elle fera la différence le soir de la finale.